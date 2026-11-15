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Téma15. 11. 20267 minut

Společně zapálíme svíčku na Národní. A pak se v kavárně přeme o kapitalismu

Jak svátek demokracie slaví rodina studentského vůdce Martina Mejstříka

Petr Horký

Dorotea Mejstříková (31) bydlí v Praze, její otec Martin (64) zase na statku na Vysočině – moc často se tedy nevídají, 17. listopadu se ale snaží scházet pravidelně. Martin Mejstřík v ten den přijede do Prahy, s Doroteou a ještě dalšími dvěma mladšími dcerami společně zajdou na Národní třídu zapálit svíčku a pak si všichni v kavárně povídají o životě, o světě i o politice.

Pro oba je to důležité datum. Martin Mejstřík byl v roce 1989 jedním ze studentských vůdců pořádajících průvod, jenž vyvrcholil brutálním zmlácením jeho účastníků jednotkami SNB v centru Prahy a odstartoval rychlý kolaps komunistického režimu. Jeho nejstarší dcera Dorotea se narodila až pět let po převratu a událost zná jen zprostředkovaně, i její život je s ní ale spojený. Vzhledem k rodinnému zázemí se od dětství pohybovala mezi účastníky listopadových událostí a dnes pracuje pro nevládní organizaci Díky, že můžem, která pořádá akce spojené se sametovou revolucí. 

Otec i dcera 17. listopad označují za zlomový okamžik, jenž přinesl svobodu a demokracii, každý ho ale prožívá trochu jinak. „Je to taková směs pocitů. Určitě radost, že železná opona padla a my se zařadili mezi demokratické státy. Ale i smutek, protože jsem měl jiné představy o tom, jak ta politika pak bude vypadat,“ popisuje z Vysočiny Mejstřík.

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Otec Martin Mejstřík i jeho dcera Dorotea se shodnou v tom, že 17. listopad byl zlomový okamžik. Každý ho ale prožívá trochu jinak. Autor: Milan Jaroš

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