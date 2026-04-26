Radovan Auer: Literatura pořád logicky spojuje
S ředitelem největšího tuzemského knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy o jednání s literárními celebritami, o české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu i o rozpočtových škrtech na živou kulturu.
Letos je to deset let, co jste se stal ředitelem Světa knihy. Jak si tu dobu pro sebe hodnotíte?
Je to sice deset let, ale aktuálně se podílím na osmém ročníku Světa knihy. Nastoupil jsem s ambicí posunout Svět knihy ke čtenáři, což se povedlo. Dokonce už jsme v situaci, kdy v mediálních výstupech převážně čteme, že se jedná o festival, nikoli veletrh. Svět knihy není tolik o prodeji a nákupu práv, takový byznys se už dnes dělá snad jen na veletrhu ve Frankfurtu, ale o tom otevřít se publiku a přinést zážitek čtenáři. Byznysu jsme se nicméně úplně nevzdali, založili jsme před čtyřmi roky platformu pro profesionály Central and East European Book Market, která se domácí literaturu snaží etablovat na mezinárodním poli. Příští rok se navíc budeme vracet do Průmyslového paláce, který se rekonstruoval, a to je pro nás velká výzva. Na začátku jsem si říkal, že to po deseti letech zabalím. Teď se mi končit nechce, protože mě práce pro Svět knihy obrovsky naplňuje.
Letošní 31. ročník festivalu má sice téma „Evropa“ a „Historie“, ale přitom nemá čestného hosta v podobě konkrétní země, na jejíž literaturu by se soustředila pozornost...
Tato témata jsme zvažovali víckrát a nejdříve nám přišla příliš široká. Ale svět se změnil natolik, že je podle nás potřebné přihlásit se k hodnotám evropského kulturního prostoru a připomenout, že bychom se z historie měli poučit a neopakovat stejné chyby. Na místě, kde obvykle bývá čestný host, bude prostor, který jsme nazvali Evropské náměstí: tam se budou prezentovat instituce a probíhat debaty na téma Evropy a jejích hodnot. Zároveň se zde představí česká účast na největším knižním veletrhu ve Frankfurtu; i to je důvod, proč čestného hosta nemáme.
