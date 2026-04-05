Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
České vysoké učení technické založilo centrum pro výzkum uplatnění robotů v lidské práci. Zdražením emisí zdejších bank posílila pražská burza. Zastavil se růst cen pohonných hmot, experti však upozornili veřejnost, že krize na trhu s ropou vyvolaná dopady už pět týdnů trvajícího útoku Spojených států a Izraele na Írán se v Evropě ještě zdaleka neprojevila v plné míře, naopak je teprve na začátku. Celý svět se dívá a nemůže uvěřit naší obrovské síle, moci a nedostižnosti; prostě nemohou uvěřit tomu, co vidí – svět prostě nemůže uvěřit tomu, co vidí, citovala i zdejší média z projevu, v němž americký prezident Donald Trump vysvětloval Američanům, že jeho neschopnost donutit nejsilnější armádou světa Írán ke kapitulaci či alespoň k souhlasu s mírovými rozhovory je ve skutečnosti obrovským vítězstvím USA a že „zbabělá neochota“ Evropanů účastnit se jeho vítězného tažení ho vede k úvahám o odchodu Spojených států z NATO. Ano, celý svět se dívá a vidí, že i když nebylo těžké hned rozpoznat, co je Trump za člověka, Američané si ho zvolili dvakrát; a země, která si někoho takového zvolí dvakrát, není země, na kterou by se mohl kdokoli spolehnout a v čemkoli jí věřit. A právě tohle, ještě víc než cena ropy, se stane odkazem této války, komentoval poslední Trumpovy veřejné výstupy americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za objevy v této vědě Paul Krugman. Pražské Letiště Václava Havla uzavřelo kvůli opravám na čtyři a půl měsíce svoji hlavní vzletovou a přistávací dráhu. Ze zneužití pravomoci a z přijímání úplatků obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů dvacet policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku. Agentury informovaly, že na Ukrajině je Rusko v části fronty zatlačováno a jinde se jeho postup zastavil, zatímco Ukrajina pokračuje v úderech na ruskou ropnou infrastrukturu. Jsme odsouzeni k porážce, ekonomický potenciál celého Západu přesahuje ruský co do velikosti a nyní se tento potenciál začíná uplatňovat ve vojenské sféře, citovala česká média slova pronesená v debatě ruské televize předsedou Ruské akademie raketových a dělostřeleckých věd Konstantinem Sivkovem (autorem známého rok starého návrhu, ať ruská armáda vyhodí atomovou bombu do vzduchu na severní pól, aby Západ „dostal lekci“), která potvrdila zvěsti, že i mezi informovanými ruskými jestřáby sílí skepse k možnosti rychlého a jasného vítězství v ukrajinské válce a sílí obavy z příklonu zesláblého Ruska k „ostudnému míru s ústupky“. Důvěra českého obyvatelstva v armádu vystoupala na 74 procent, ukázalo šetření agentury STEM. Česká republika nezvládá stabilizovat své veřejné finance, její zadlužení se nezadržitelně přiblížilo hranici 3,7 bilionu korun a kvůli vysokým mandatorním výdajům stát nebude schopen reagovat na nevyhnutelně se objevující krize, varoval Nejvyšší kontrolní úřad. Posunulo nás to o velký krok dopředu, komentovalo vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov skutečnost, že na jejich ortopedickém oddělení začal vyměňovat pacientům kolenní klouby robot. V koncertním sále Barák Slavonice se konalo vystoupení deathmetalové skupiny Cancer Void, jejíž album First Metastasis se podle propagačního letáku organizátorů „prodává víc než rohlíky v tvojí pekárně“. Správa železnic rozjela odkládanou dvanáctimiliardovou investici do modernizace tratí z pražské Ruzyně do Kladna a z Plzně směrem na Bavorsko. Česká televize oznámila třetí jméno pro StarDance. [email protected]
