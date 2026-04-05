0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Minulý týden5. 4. 20263 minuty

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper

České vysoké učení technické založilo centrum pro výzkum uplatnění robotů v lidské práci. Zdražením emisí zdejších bank posílila pražská burza. Zastavil se růst cen pohonných hmot, experti však upozornili veřejnost, že krize na trhu s ropou vyvolaná dopady už pět týdnů trvajícího útoku Spojených států a Izraele na Írán se v Evropě ještě zdaleka neprojevila v plné míře, naopak je teprve na začátku. Celý svět se dívá a nemůže uvěřit naší obrovské síle, moci a nedostižnosti; prostě nemohou uvěřit tomu, co vidí svět prostě nemůže uvěřit tomu, co vidí, citovala i zdejší média z projevu, v němž americký prezident Donald Trump vysvětloval Američanům, že jeho neschopnost donutit nejsilnější armádou světa Írán ke kapitulaci či alespoň k souhlasu s mírovými rozhovory je ve skutečnosti obrovským vítězstvím USA a že „zbabělá neochota“ Evropanů účastnit se jeho vítězného tažení ho vede k úvahám o odchodu Spojených států z NATO. Ano, celý svět se dívá a vidí, že i když nebylo těžké hned rozpoznat, co je Trump za člověka, Američané si ho zvolili dvakrát; a země, která si někoho takového zvolí dvakrát, není země, na kterou by se mohl kdokoli spolehnout a v čemkoli jí věřit. A právě tohle, ještě víc než cena ropy, se stane odkazem této války, komentoval poslední Trumpovy veřejné výstupy americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za objevy v této vědě Paul Krugman. Pražské Letiště Václava Havla uzavřelo kvůli opravám na čtyři a půl měsíce svoji hlavní vzletovou a přistávací dráhu. Ze zneužití pravomoci a z přijímání úplatků obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů dvacet policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku. Agentury informovaly, že na Ukrajině je Rusko v části fronty zatlačováno a jinde se jeho postup zastavil, zatímco Ukrajina pokračuje v úderech na ruskou ropnou infrastrukturu. Jsme odsouzeni k porážce, ekonomický potenciál celého Západu přesahuje ruský co do velikosti a nyní se tento potenciál začíná uplatňovat ve vojenské sféře, citovala česká média slova pronesená v debatě ruské televize předsedou Ruské akademie raketových a dělostřeleckých věd Konstantinem Sivkovem (autorem známého rok starého návrhu, ať ruská armáda vyhodí atomovou bombu do vzduchu na severní pól, aby Západ „dostal lekci“), která potvrdila zvěsti, že i mezi informovanými ruskými jestřáby sílí skepse k možnosti rychlého a jasného vítězství v ukrajinské válce a sílí obavy z příklonu zesláblého Ruska k „ostudnému míru s ústupky“. Důvěra českého obyvatelstva v armádu vystoupala na 74 procent, ukázalo šetření agentury STEM. Česká republika nezvládá stabilizovat své veřejné finance, její zadlužení se nezadržitelně přiblížilo hranici 3,7 bilionu korun a kvůli vysokým mandatorním výdajům stát nebude schopen reagovat na nevyhnutelně se objevující krize, varoval Nejvyšší kontrolní úřad. Posunulo nás to o velký krok dopředu, komentovalo vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov skutečnost, že na jejich ortopedickém oddělení začal vyměňovat pacientům kolenní klouby robot. V koncertním sále Barák Slavonice se konalo vystoupení deathmetalové skupiny Cancer Void, jejíž album First Metastasis se podle propagačního letáku organizátorů „prodává víc než rohlíky v tvojí pekárně“. Správa železnic rozjela odkládanou dvanáctimiliardovou investici do modernizace tratí z pražské Ruzyně do Kladna a z Plzně směrem na Bavorsko. Česká televize oznámila třetí jméno pro StarDance. [email protected]

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

