0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda5. 4. 20264 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Dva zadržení v Polsku kvůli požáru v Pardubicích

Polská kontrarozvědka ABW ve čtvrtek potvrdila, že zatkla dva polské občany v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Podle informací v médiích je zadržela už v uplynulém týdnu. Dvojice je podle ABW podezřelá z napomáhání při založení požáru. Oba zadržené – muže a ženu – soud na tři měsíce umístil do vazby, ani jeden z nich se k činu nepřiznal. Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky však pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra. Pravděpodobně by šlo o Rusko.

Artemis letí dál – i s opravenou toaletou

↓ INZERCE

Posádka mise Artemis II, která míří k Měsíci, po startu úspěšně opravila toaletu kosmické lodi Orion v úzké spolupráci s řídícím střediskem v Houstonu, informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Posádka nedlouho po startu hlásila blikající kontrolku poruchy toalety, načež týmy řídícího střediska vyhodnotily příslušná data, spolu s astronauty provedly diagnostiku a problém společně postupně vyřešily. Podle webu Astronomy se oprava podařila po šesti hodinách letu, během nichž byl nejméně jeden astronaut nucen použít místo nefunkční toalety sáček. Specifický problém podle webu znamenal, že ačkoli astronauti mohli na toaletě stále vykonávat velkou potřebu, nemohli do ní močit. Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Christina Koch, první žena, která se účastní lunární mise.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články