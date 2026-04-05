Pět světových zpráv
Dva zadržení v Polsku kvůli požáru v Pardubicích
Polská kontrarozvědka ABW ve čtvrtek potvrdila, že zatkla dva polské občany v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Podle informací v médiích je zadržela už v uplynulém týdnu. Dvojice je podle ABW podezřelá z napomáhání při založení požáru. Oba zadržené – muže a ženu – soud na tři měsíce umístil do vazby, ani jeden z nich se k činu nepřiznal. Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. České bezpečnostní složky však pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra. Pravděpodobně by šlo o Rusko.
Artemis letí dál – i s opravenou toaletou
Posádka mise Artemis II, která míří k Měsíci, po startu úspěšně opravila toaletu kosmické lodi Orion v úzké spolupráci s řídícím střediskem v Houstonu, informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Posádka nedlouho po startu hlásila blikající kontrolku poruchy toalety, načež týmy řídícího střediska vyhodnotily příslušná data, spolu s astronauty provedly diagnostiku a problém společně postupně vyřešily. Podle webu Astronomy se oprava podařila po šesti hodinách letu, během nichž byl nejméně jeden astronaut nucen použít místo nefunkční toalety sáček. Specifický problém podle webu znamenal, že ačkoli astronauti mohli na toaletě stále vykonávat velkou potřebu, nemohli do ní močit. Role vesmírné instalatérky se ve středu pozdě večer východoamerického času chopila elektroinženýrka Christina Koch, první žena, která se účastní lunární mise.
