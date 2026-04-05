Pět českých zpráv
Vláda sníží spotřební daň
V reakci na krizi na Blízkém východě a s ní spojený růst cen pohonných hmot rozhodla vláda o několika opatřeních. Ačkoli tyto kroky nejprve odmítala, nakonec se při pátečním mimořádném jednání shodla na snížení spotřební daně u nafty ze 9,95 koruny na litr o 2,35 koruny. K tomu vláda rozhodla o tom, že bude stanovena nejvyšší přípustná maloobchodní cena a rovněž maximální možná marže, která bude moci být nejvýše 2,5 koruny. Výsledkem by podle vlády mělo být ztlumení dopadů krize na české spotřebitele. Opozice vládu Andreje Babiše za to kritizuje, nelíbí se jí, že by měly úřady hlídat marži, ačkoli do této doby byla průměrná marže na českých pumpách kolem dvou korun.
ÚS: Vatikánskou smlouvu nelze ratifikovat
Některé pasáže smlouvy Česka s Vatikánem jsou v rozporu s českým ústavním pořádkem. Minulý týden o tom rozhodl Ústavní soud. Smlouvu za Česko podepsal v roce 2024 tehdejší premiér Petr Fiala (ODS). Jako problematické uvedl Ústavní soud zpovědní tajemství, na které se nevztahuje žádný limit, a naopak omezení přístupu k archivům pro badatele. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa řekl, že sporné body brání ratifikaci smlouvy. Vláda zkoumá možnosti, jak dále postupovat. Česká biskupská konference s verdiktem nesouhlasí.
