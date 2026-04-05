Izbina
Některé anglické výrazy mají krásné české slangové zkratky. Na jednom plese dal kapelník pokyn pro orchestr: Teď dáme IZBINU... a spustili Beatles – A Hard Day’s Nigt.
Ráno. Vstávám dříve, čeká mě těžký den, možná den blbec? Jdu totiž do práce. Už nemusím, ale mě to baví. Jsem umělecký elektrikář.
Jedu na druhý konec města. Těším se na cestu tramvají. Jezdí přesně. Mám na mobilu jízdní řády. Tramvaj je čistá a jede rychle a tiše. Uvnitř ale žádný oční kontakt a už vůbec ne kývnutí na pozdrav. Většina sleduje svůj mobil. Slečna vedle vestoje velikou rychlostí cosi píše. Má třícentimetrové nehty. Jak si asi poradí s překlepy?
Sedl jsem si. Pán vedle mne mě potěšil, drží krásný katalog známek, nahlédnu. Zavřel katalog a vytáhl taky telefon.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu