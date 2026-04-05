Dopisy
Dosud biodiverzitě škodili, teď o ni projevili nečekanou starost
Respekt 14/2026
Článek Dosud biodiverzitě škodili, teď o ni projevili nečekanou starost na mě působí, že jste převzali obecně převládající, silně zkreslující a myslivce takřka karikující postoj à la Hnutí DUHA.
Kdybyste se obtěžovali načtením etologie černé zvěře, tedy divokých prasat, dozvěděli byste se, že jde o mimořádně inteligentní zvířata, která nemají stálá stanoviště, ale prostě migrují tam, kde nalézají známou trojici: krmivo, klid, kryt. Tím chci říct, že při nejlepší vůli a snaze není reálné za běžného „provozu“ lesa ulovit takové množství černé zvěře, které by její stavy mohlo snížit. Sám lovím – na „hobíka“ – docela dost a ročně ulovím jednotky kusů černé zvěře. Dále vezměte v úvahu, jak vypadá dnešní les. Do noci je tam pohyb lidí – cyklisté, čtyřkolky, koňáci, běžní turisté. Lov se posouvá stále dál do noci. Zvěře se často nedočkáte, protože je neustále rušená. Na jaře zaleze do řepkového lánu, v létě se přesune do kukuřice. Myslíte, že vám zemědělec nechá mezi polem a lesem cca desetimetrový pruh, ve kterém byste mohl lovit? Ani náhodou. Dále se černá zvěř často zdržuje poblíž měst nebo komerčních zón, kde reálně lovit nejde.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu