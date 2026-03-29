Prozradit evropské plány Rusům, zneužít tajné služby proti opozici – a neprohrát volby
Dva týdny před klíčovým hlasováním bojuje Viktor Orbán se zásadními skandály
Uplynulý týden byl v předvolebním Maďarsku velmi dramatický. Nejprve americký tisk, na základě informací od západních rozvědek, přišel s odhalením, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó už roky pravidelně volá do Kremlu o přestávkách bruselských schůzek s unijními kolegy a informuje svého ruského kolegu Sergeje Lavrova o projednávané agendě, evropských plánech a záměrech.
Szijjártó, jeden z nejdůležitějších mužů Orbánovy vlády a strany Fidesz, s Lavrovem probíral i jiné věci. Například v roce 2020 ho prosil, ať v Moskvě domluví schůzku s ruským premiérem pro tehdejšího slovenského premiéra (dnes prezidenta) Petera Pellegriniho, protože by to pomohlo udržet v nastávajících volbách u moci Smer Roberta Fica. Premiér Michail Mišustin pak Petera Pellegriniho skutečně přijal, ale Smeru (mimo jiné kvůli vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové) to nepomohlo.
Péter Szijjártó nejprve označoval zprávy o svém zrazování za „bláznivé dezinformace“, během několika hodin – zřejmě tváří v tvář nevyvratitelným důkazům – však otočil, všechno přiznal a hovory označil za „zcela běžný diplomatický styk, takhle práce ministra zahraničí vypadá“. A vládní propaganda, která se snaží vykreslit Viktora Orbána jako jedinou záruku bezpečí a za skutečného nepřítele považuje nikoli Rusko, ale Ukrajinu, ministrovy hovory popisuje jako zodpovědnou práci se spojenci na všech světových stranách. Za skandál naopak označila fakt, že ministrovy telefonáty s Ruskem někdo odposlouchává.
Vládní týdeník Mandiner obratem zveřejnil nahrávky jednoho z nejznámějších maďarských investigativců Szabolcse Panyiho, který se dlouhodobě věnuje rozkrývání ruského vlivu v zemi. Na zřejmě ilegálně pořízeném odposlechu Panyi mluví s jedním ze svých zdrojů z prostředí zahraničních tajných služeb, potvrzuje mu Szijjártóovo telefonní číslo a vychloubá se, že má dobré kontakty na přední političku opoziční strany TISZA a po volbách by mohl mít přístup ke špičkám maďarské diplomacie.
