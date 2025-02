Film týdne: S Chalametem si na své přijdou hlavně Dylanovi fanoušci

Loňský dokument Nejhvězdnější noc popu ukázal natáčení slavného songu We Are the World v roce 1985. V několika výmluvných záběrech však náhodou také zachycuje cosi podstatného z charakteru Boba Dylana, slavného písničkáře, nikdy naplno nepojmenovaného, o to mystičtějšího. Sociální nejistotu, zřejmou neurospecifičnost, kvůli níž během kariéry nejednou působil „trochu jako hajzlík“, slovy Joan Baez z nového filmu Bob Dylan: Úplně neznámý . Právě tohoto Dylana se pokouší jinak klasický příběh o proměně výjimečného talentu ve hvězdu, jež změnila pop-music, dotknout.