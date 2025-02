Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Hořící svíce u rodinného hrobu na Vinohradském hřbitově v Praze připomenula české veřejnosti, že před 29 lety zemřela Olga Havlová. Tři dny po sobě padaly teplotní rekordy a čtrnáctistupňové maximum ve Vimperku překonalo o tři stupně dosavadní rekord z roku 2016. Uplynulo 80 let od osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Slova o „velkém Německu“ a o „potřebě zapomenout na německou vinu za nacistické zločiny“, která jsme slyšeli od hlavních aktérů shromáždění AfD, zněla povědomě a zlověstně – zvlášť když padla právě na výročí osvobození Osvětimi, citoval i český tisk reakci polského premiéra Donalda Tuska na výroky amerického miliardáře a vlivného poradce současného prezidenta USA Elona Muska, který na dálku pozdravil berlínské shromáždění členů krajně pravicové strany Alternativa pro Německo a vyzval Němce, aby se „přestali soustředit na viny minulosti“, za které už nenesou žádnou odpovědnost. Neznámý pachatel se v Tisé na Ústecku pokusil vniknout do bankomatu za pomoci výbušniny a policie po něm vyhlásila celostátní pátrání. Situace se opravdu zhoršuje a je to jen otázka času, až se stane něco hodně vážného, komentoval místopředseda Unie školských asociací ČR Jiří Nekuda pro veřejnoprávní rozhlas skutečnost, že v tuzemských školách stoupl během poslední doby počet případů, kdy žáci chtěli napadnout spolužáky a učitele; policie zadržela v souvislosti s tím celkem deset osob a zajistila jednu střelnou zbraň, dva zásobníky, dva nože, sekeru a maketu revolveru. I když tuzemské obce obdržely za posledních deset let z evropských i státních peněz dohromady 9,5 miliardy korun na výstavbu a opravy svých chodníků, projekty „nevedly k odstranění řady problematických míst a často nezajistily bezpečné přecházení osobám se sníženou schopností orientace“, shrnul výsledky své hloubkové kontroly Nejvyšší kontrolní úřad; ministerstva dopravy a pro místní rozvoj vyjádřila se závěry kontrolorů rozhodný nesouhlas. Tady u nás se všechno strašně zveličuje, už teď se obcí šíří nepravdivé zprávy, že usmrcená zvířata má na svědomí vlčí smečka o padesáti kusech, komentoval starosta obce Láz u Příbrami Antonín Kropáč paniku, která v jeho vsi vypukla poté, co se v jedné ohradě našlo mrtvé tele a v lese za vesnicí zadávená laň. Předseda slovenské vlády Robert Fico obvinil českou vládní reprezentaci z „vměšování do vnitřní politiky Slovenska“ a z toho, že české úřady nezasahují proti kritice jeho – Fica – samotného, která se „šíří v českých médiích jako rakovina“. Kvůli riziku náhlého zhroucení byl s okamžitou platností uzavřen most přes Moravu pro chodce a cyklisty na česko-slovenské hranici u Lanžhota. Pracovníci Povodí Moravy se začali zabývat žádostí jesenických Hanušovic o přesun koryta řeky Moravy dál od obecního hřiště, které poničila zářijová povodeň a hanušovická radnice nechce, aby se to opakovalo. Bude nezbytné zpracovat zejména hydrotechnické výpočty, posoudit stabilitu lesního svahu a zajistit další podklady, popsala začátek dlouhého procesu mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Ve vzdálenosti 830 tisíc kilometrů minul zeměkouli asteroid 2024 YR4 označený globálním varovným systémem Atlas za možného původce srážky se Zemí při příštím průletu své dráhy v prosinci 2032. Odbory varovaly vládu, že pokud projde uzákonění výpovědi bez udání důvodu, začnou připravovat vyhlášení generální stávky.

