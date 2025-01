Je nutné politice obětovat osobní život? A proč vlastně?

Před odchodem se ale někdejší komunální političky pokusí to, co jim vadí, změnit. Spolu s kolegyněmi ze STAN Lucií Potůčkovou a Barborou Urbanovou navrhují upravit jednací řád tak, aby poslanci nemohli řečnit bez omezení a tím záměrně protahovat schůze přes půlnoc nebo do dnů, kdy s nimi nikdo nepočítal.