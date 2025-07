Událost týdne: Tvůrci South Parku dali Trumpa do postele se Satanem

Nový díl nazvaný Sermon on the ’Mount měl přitom premiéru den poté, co ústřední tvůrčí dvojice South Parku Trey Parker a Matt Stone oznámila podpis smlouvy se společností Paramount, v níž se zavazuje k výrobě padesáti nových epizod a exkluzivnímu streamování těch minulých. Paramount za to zaplatí 1,5 miliardy dolarů, což je v rámci animované tvorby podle dostupných informací dosud největší streamingová smlouva.