Knižní tipy

Pokud se stěhujete do hlavního města a hodláte se vyhnout místům s vysokou mírou zločinnosti, ignorujte Prahu 1. Takový závěr lze vyčíst z knižního průvodce Radima Kopáče a Petra Stančíka, jehož celá první polovina je věnována právě první městské části. Autorské duo před čtyřmi lety rozšířilo ediční řadu průvodců Academie o populární titul Praha ožralá a novinka za ním v atraktivitě nezaostává. V desítkách zastavení na jednotlivých pražských adresách, kde se kdy vraždilo nebo loupilo, to chronologicky berou zhruba od vyvraždění Vršovců na Vyšehradě až po mord spáchaný v roce 1987 v Belgické ulici Zdeňkem Vocáskem, který za to dodnes sedí na Mírově. Vystupují tu i figury notoricky známé, ať už v pozici oběti jako Otýlie Vranská, vražedkyně jako Olga Hepnarová, nebo čehosi mezi tím jako sympatický notorický podvodník Harry Jelínek. Prostor mají ale pochopitelně zejména pozapomenuté postavy jako třeba Robert Páv, který v březnu 1896 ubodal na Malé Straně prostitutku, a dodnes na tom místě stojí hotel U Páva, jenž je zřejmě jako jediný na světě pojmenován po vrahovi. A pak že už není pro našince v hlavním městě moc co objevovat. Jan H. Vitvar