Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ochladilo se po teplých dnech a na řadě míst i v nížinách padal sníh. U Karlova mostu plavali tříkráloví otužilci. Zásoba zlata v trezorech České národní banky dosáhla 51 tun a guvernér Aleš Michl oznámil, že ji během tří let plánuje zvýšit na rovnou stovku. V kleci zoo ve Dvoře Králové zemřel šimpanz čego jménem Dingo a pitva prokázala, že příčinou jeho smrti bylo vážné zranění vnitřních orgánů vzniklé zřejmě jako důsledek leknutí nebo rozrušení z hluku silvestrovských rachejtlí. Vyhozené vánoční stromky zaplnily ulice Prahy. Jste extrémně nebezpečný řidič, který se bezohledně chová dokonce i ke svým dětem, a proto je trest nad vámi spravedlivý a odvolací soud se s ním ztotožňuje, potvrdil odvolací soud v Brně sedm let vězení pro pětadvacetiletého muže, který loni při řízení v opilosti nezvládl u Vyškova riskantní předjíždění a v následné nehodě zahynuly dvě jeho nepřipoutané děti. Z osobních důvodů rezignoval nejvyšší státní zástupce Igor Stříž a vláda na jeho místo postavila dosavadní pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Ministerstvo obrany informovalo, že Česká republika poprvé od vstupu do NATO splnila členský závazek vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP. Za „nereálný“ označili tuzemští politici všech stran návrh nastupujícího prezidenta USA Donalda Trumpa zvednout obranné výdaje členských států NATO na pět procent HDP; premiér Petr Fiala ale řekl médiím, že je připraven o navyšování výdajů jednat. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu obchvatu kolem Litomyšle. Nastala doba, kdy si nejen my, ale uvidíte to i vy ve vaší předvolební kampani, musíme říct, kolik propagandy, dezinformačních kampaní a zpravodajských operací z ruské strany jsme ještě schopni tolerovat, než nám úplně rozvrátí svobodnou demokratickou společnost, kterou budujeme po roce 1989 – podle mě jsme toho bodu už dosáhli, a pokud se nezmobilizujeme, tak nás znovu pohltí neoimperialistické ruské impérium, vypadneme ze slušného světa a budeme tam, kde jsme byli, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu bývalý slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer v rozhovoru o nečekané cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, o jejímž průběhu a výsledcích nebyla zveřejněna žádná zpráva, ale po které Fico prohlásil, že vzhledem k nedemokratickému vývoji v Evropské unii musí Slovensko přehodnotit svoje zahraničněpolitické priority. Představitelé Evropské unie odsoudili snahu neoficiálního člena nové americké vlády pod prezidentem Donaldem Trumpem, miliardáře a technologického guru Elona Muska, ovlivnit placenými inzeráty a vstřícným nasazením své sociální sítě X blížící se německé volby ve prospěch nacionalistické protiunijní strany Alternativa pro Německo. Musk právě utratil čtvrt miliardy dolarů za zvolení Trumpa, a pokud stejné peníze rozprostře po Evropě, přitáhne tam každý národ k populistické agendě; žádná centristická nebo levicová vláda nedokáže v takové smršti obstát, citovala média slova, kterými Muskovu aktivitu pro agenturu Bloomberg kvitoval jeden z hlavních Trumpových poradců Steve Bannon. Místopředseda sněmovny a předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček se setkal s ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem a ujistil ho, že Ukrajina může dál počítat s podporou hnutí ANO. Distributoři oznámili, že do kin se letos vrátí Superman a Zlatovláska.