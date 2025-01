Kabát, kroj, šaty a spacák

Velmi rychle přichází první dávka adrenalinu. Autobus, kterým jsem plánovala dostat se na nádraží, má zpoždění. Naštěstí je poblíž nabité sdílené elektro- kolo, které mě teď ne poprvé a určitě ne naposled zachraňuje. Když jedu po tmavé cyklostezce, napadá mě, že by se kolu možná hodila dálková světla. Naštěstí tu ale takhle brzy není nikdo, do koho bych mohla omylem narazit. Na nádraží se scházím se spolužákem a společně nasedáme do vlaku do Prahy. Cesta rychle utíká a jsem vděčná, že si mám s kým povídat, jelikož je to poměrně účinný prostředek na zahnání nervozity. Na Smíchově přestupujeme na tramvaj do Dejvic, kde nás čeká test obecných studijních předpokladů od společnosti Scio. Stejně jako mnoho dalších studentů máme dnes možnost získat percentil, který nám snad otevře brány vysněné vysoké školy. Cestou se tématu blížící se zkoušky snažíme vyhnout, abychom co nejdéle zůstali v klidu. Při pohledu na dlouhé seznamy účastníků jen tiše doufám, že se moje příprava vyplatí.