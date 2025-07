Už Putin vyléčil „chcimíry“? Hodně na tom pracuje

Onen „východ“ samozřejmě není myšlen jen jako světová strana, ale coby zkratka pro záporný vztah k demokracii či právnímu státu, a v tomto smyslu má Trump k „východu“ nebezpečně blízko. Hlavně ale poslední měsíce ukázaly, že zastánci „mírového vyjednávání“, které je často doprovázeno ostrým odsudkem zbrojní pomoci Ukrajině, nemají v rukou nic, o co by se mohli opřít. Dostáváme totiž jasné signály, že Rusko o míru vyjednávat nechce, připouští jedině rozhovory o ukrajinské kapitulaci. Je proto dobré si v české předvolební kampani jasně říct, že argument „jednejme s Ruskem, to je nejlepší cesta, jak věc vyřešit“ evidentně neplatí.