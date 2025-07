Na první pohled román zapadá do tzv. ženské gotiky, která vidí hrůzu nikoli v nadpřirozenu, ale v tom, jak si přidělené role podmanily ženská těla i mozky. Do tradice, která se táhne od hororově laděných anglofonních povídek počátku 20. století přes poezii Američanky Sylvie Plath ze šedesátých let až po kupříkladu současnou autofikci Britky Rachel Cusk. Zároveň ji však syrový text výrazně obohacuje: je plný přesných, odpozorovaných postřehů vtělených do originálních termínů a metafor, kdy oči po špatné noci jsou „dvě pálící jamky vykutané do lebky“. Nebo kdy na dětském hřišti vládne „genderový apartheid“, jelikož je to automaticky ženská a neplacená práce, a hrdinka tam nad svým potomkem bdí „s kuchyňskými splašky ve vlasech“. Vynalézavý jazyk navíc zvukomalebně osvěžují nadávky typu „do prdele“ nebo „kurva“, kterými jinak lyrický, avšak nikdy ne sentimentální hlas upustí páru. Až magický účinek má pak refrén „Úleva, vyšinutost. Vyšinutost, úleva“ – když se už třeba nezdá, že je dítě vážně nemocné.