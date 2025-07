Pero je mocnější než hloubkové pumy na ničení bunkrů

Útoky USA završily více než rok trvající izraelskou kampaň, která jasně ukázala, že „osa odporu“, kterou Írán budoval, je pouhým domem z karet. Podle mého názoru byly americké údery velmi účinné. Zařízení na obohacování uranu jsou závislá na složitých strojích, stabilním přísunu energie a strukturálně odolném prostředí. To všechno by- lo pravděpodobně zničeno čtrnácti hloubkovými pumami, které přesně zasáhly své cíle. Ale i za předpokladu, že způsobené škody byly rozsáhlé, většina odborníků, se kterými jsem hovořil, odhaduje, že údery zpomalí íránský jaderný program o jeden až dva roky. Naproti tomu jaderná dohoda s Íránem uzavřená v roce 2015 zastavila íránský jaderný program na deset až patnáct let.