Když brečím, vezmu do ruky kytaru

A jedním dechem tak dodává, že kdyby neexistovali Favorite Obsession, nevznikl by ani Most Pride. Do organizovaní prvního LGBT+ festivalu v severních Čechách se v roce 2022 pustil právě proto, že neviděl moc příležitostí, kde by si mohl s kapelou ve svém městě zahrát. A tak se rozhodl rovnou pro velkou akci. Nakonec ho činnost v tomto spolku zaměstnala natolik, že Favorite Obsession museli jít na chvíli stranou. I proto, že tehdejší mostecká radnice nebyla z vidiny Pridu nijak nadšená a zdráhala se shromáždění povolit. Ale jak Nodes říká: „Když se do něčeho zakousnu, tak za tím jdu, dokud se to nestane.“