Inspirativní hlas konzervativního muže

Jsou liberálové a konzervativci odsouzeni k nepřátelství? Na první pohled by se mohlo zdát, že ano. Pokud se podíváme, co navrhují a dělají někteří politici označující se za konzervativní v Česku, na Slovensku či ve Spojených státech, zdá se, že tu není nic, na čem by se dalo shodnout. Je to ale klam, neměli bychom se nechat zmást pseudokonzervativci, kteří nemají nic společného s tradičními hodnotami.