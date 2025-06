Výstava týdne: Dlouhé čekání na nové obrazy Ladislavy Gažiové se bohatě vyplatilo

Bezmála dekádu Ladislava Gažiová nic nenamalovala, tudíž ani nic nevystavovala. Změnilo to až loňské obdržení Ceny Medy Mládkové, v jehož rámci dostala možnost vystavit své nové práce v pražském Museu Kampa. Pustila se do toho a výsledek, který se symbolicky jmenuje Čekání, stojí za to.