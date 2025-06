Oživit směs jazyků, etnik a víry

Neradi si připouštíme, že i pojmy mají své dějiny a jejich význam se v čase proměňuje – a to leckdy dost zásadně. A co je to „Západ“, rozhodně není samozřejmé; Donald Trump nám to ostatně pravidelně připomíná. Vymezování Východu přitom není o nic stálejší a jednoznačnější. A americký novinář Jacob Mikanowski nám v knize Sbohem, východní Evropo vnese do terminologie ještě větší zmatek.