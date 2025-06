Album týdne: Noví Stereolab znějí jako nenaplněná představa alternativní budoucnosti

Stereolab nikdy nezněli, jako by patřili do nějakých konkrétních časů. Londýnská formace, která se dala dohromady na začátku devadesátých let a rozhodně se nedala řadit k britpopu, se celou svou kariéru vědomě míjí s tím, co je zrovna v kurzu, současně ale zůstává na první poslech rozpoznatelná. Její novinka Instant Holograms on Metal Film přichází po patnáctileté tvůrčí pauze.