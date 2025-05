Pět českých zpráv

Termín voleb do Poslanecké sněmovny byl prezidentem vyhlášen na pátek a sobotu 3. a 4. října. Informace už se objevila ve sbírce zákonů a tím oficiálně začala volební kampaň. To nese pro kandidující strany a hnutí povinnost dodržet limit 90 milionů korun na kampaň na svou propagaci a veškerý pohyb peněz provádět otevřeně na transparentním účtu. Ministerstvo vnitra, pod které agenda voleb spadá, zároveň plánuje osvětovou kampaň, která bude objasňovat pravidla volebního procesu a zajištění férovosti voleb. Podle šetření agentury STEM má totiž 60 procent lidí obavy z volebních podvodů při korespondenční volbě, tedy novém prvku ve volebním procesu, který usnadňuje účast ve volbách Čechům žijícím v zahraničí. A podle STEM se 54 procent lidí obává, že současná vláda zmanipuluje výsledky voleb, aby se udržela u moci. Odpovídá to slovům antisystémových politiků a části opozice, která lidem říká, že tohle Česku hrozí a také že zemi čeká „nová totalita“ a cenzura.