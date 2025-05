Album týdne: K písním Eriky de Casier se musíte opatrně přiblížit, abyste je slyšeli

Ovlivněná devadesátkovým R&B v duchu zpěvaček Sade nebo Janet Jackson, ale také s inspirací v elektronické a triphopové scéně té doby (Massive Attack či Everything but the Girl) vytváří Erika de Casier pop, který – přestože má zasněnou a ostýchavou podobu – přitahuje pozornost a budí uznání mainstreamových hvězd. Remix si u ní objednala Dua Lipa a pro K-popovou dívčí pětici NewJeans napsala jejich největší hit Super Shy. V autorské tvorbě si ale uchovává mnohem větší křehkost a nenápadnost. Absolvovala kodaňskou Rhythmic Music Conservatory, což je pokroková hudební škola a v současnosti líheň mnoha pozoruhodných umělkyň, které vytvářejí do mlhy zahalený, svůdný, přitom nepodbízivý experimentální pop. Studovaly tu třeba Clarissa Connelly, Astrid Sonne, ML Buch nebo členky dua Smerz.