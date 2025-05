Jako za Bati. Česko hledá ředitele veřejnoprávní televize

Praní špinavého prádla mezi Součkem a Radou České televize naznačilo, že jeho volbu mohly ovlivňovat zákulisní dohody plné slibů za hlas. Teď se tohle kolo s názvem „Kdo chce být ředitelem?“ opět roztáčí. A kromě otázek, jaký by měl být nový šéf či šéfka a jak by měl navigovat veřejnoprávní instituci v digitální době, tu jsou i mnohem neprůhlednější nejasnosti. Jde vůbec někoho zvolit bez zákulisních dohod a v současném složení rady? Všichni členové odmítají, že by byli součástí nějakých „skupin“, a v různých televizních věcech skutečně hlasují různě, nicméně dá se vypozorovat, že jsou tu uskupení, která si rozumějí v pohledu na svět.