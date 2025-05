Album týdne: Jenny Hval na novince popisuje, jak málo stačí k tomu poroučet se z pódia

Písně jako I don’t know what free is, The artist is absent nebo A ballad se vyjadřují k absurdnímu údělu umělkyně, zpěvačky a performerky. Kamkoli se Jenny Hval podívá, vidí křehkost věcí a zrcadlí ji v hudbě, která nesklouzává ani k syrovosti, ani k agresivitě. „Nevím, co tady nahoře dělám, myslím tím na pódiu,“ zpívá ve tklivé, emocionálně zcela obnaženě A ballad. „Větší část mne by chtěla sestoupit dolů, ale když tak učiním, už se nebudu moct vrátit... Je to tak hloupý a jsem to tak moc já, když si myslím, že tohle má vůbec nějaký smysl. Ale určitě musí být lepší zemřít za zvuku než zemřít mrtvá,“ přemítá Jenny Hval o pocitech spojených s tím, jak se to, co se v jednu chvíli zdá být člověku vším, může rázem proměnit v naprosté nic.