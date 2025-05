„Občas ležím v posteli a tečou mi slzy.“ Mladí lidé vzpomínají na digitální pustinu

Také podle britské společnosti GWI, zaměřené na průzkum spotřebitelského chování, je generace Z, co se týče technologií, nejnostalgičtější ze všech: 60 procent z nich by se chtělo vrátit do doby před rozvojem sociálních sítí. Část z nich se tak pravidelně vydává do říše denního snění, kde si takový svět představují.