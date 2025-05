Ministr Pavel Blažek končí ve vládě

Blažek má pověst schopného a protřelého politika, kolem nějž se však dlouhodobě točí různí šíbři. Předloni za to dostal od premiéra Petra Fialy pomyslnou žlutou kartu. Stalo se to poté, co vyšlo najevo, že se sešel v jedné hospodě na pražském Žižkově s lobbistou a exponentem zájmů Ruské federace v Česku Martinem Nejedlým. Blažek to – ne zrovna přesvědčivě – vysvětloval tím, že bydlí nedaleko podniku, kde byl zrovna Nejedlý, a že byla obrovská bouřka, která ho zahnala dovnitř se schovat.