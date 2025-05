Američtí demokraté potřebují bojovat, ale ještě nevědí za co

Pořádný kus odpovědi na příčiny demokratické krize nabízí kniha novinářů Jakea Tappera a Alexe Thompsona s názvem Original Sin (Prvotní hřích) a podtitulem President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (Bidenův úpadek, jeho zastírání a katastrofální rozhodnutí znovu kandidovat). Text stojí na většinou anonymních výpovědích více než dvou stovek lidí v těsném i volnějším okolí exprezidenta Bidena a vypráví v podstatě příběh o tom, jak nejbližší okolí prezidenta, jeho rodina a jeho tři zásadní poradci přezdívaní Politbyro, systematicky klamali americkou veřejnost, americké politiky, americké novináře, ale i donory demokratické strany ve snaze skrýt rychle uvadající fyzické i mentální schopnosti prezidenta Bidena.