Ranní postřeh Jany Matesové: Kvůli clům není potřeba panikařit. Jen začít plnit domácí úkoly

Před několika dny, navíc o víkendu, zažily země EU šok. Nadějně se vyvíjející vyjednávání odborných týmů o snížení dvacetiprocentní výše „recipročních“ cel uvalených americkým prezidentem Trumpem v dubnu na dovoz většiny zboží ze zemí EU do Spojených států byla přerušena oznámením samotného prezidenta Trumpa na jeho síti Truth Social, že celní sazbu naopak zvyšuje na 30 procent s platností od 1. srpna. Plošně, s výjimkou cel na specifické skupiny zboží, jejichž oznámení bylo zveřejněno dříve a nebyla odložena (např. 25 plus 2,5 procenta na dovoz automobilů). Přitom od vyjednávacích stolů odborných skupin na obou stranách Atlantiku unikaly kusé, ale pozitivní, zprávy. V současné americké administrativě ale všechna důležitá rozhodnutí musí schválit prezident a ten dal jiný signál. Oznámená celní sazba by představovala více než desetinásobné zvýšení průměrných cel na zboží z EU do Spojených států oproti průměru platnému do letošního dubna.