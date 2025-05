Douglas Stuart: Píšu, abych zjistil, proč sakra jsem takový, jaký jsem

Často přemýšlím nad tím, že pro chudé lidi je sexualita, sex samotný, vždycky o něčem víc než o pouhé touze. Vždycky je v tom především politika a snaha o dominanci. Je v tom hluboko ukotvený konflikt. A to se projevuje i v mém psaní. Myslím, že v téhle konkrétní chvíli jsem se nejvíc soustředil na tělo. Tělo je konstantou celého románu; je to jediná věc, kterou mé postavy skutečně vlastní. Shuggie i jeho matka Agnes se naučili svá těla používat jako nástroj k přežití. Mé postavy dělají jen to, co je nutné k přežití. A tahle scéna ukazuje moment, kdy je Shuggie ve svých šestnácti na okraji propasti. Nemá ani vindru, je na světě úplně sám, žije v domě plném starších mužů. Přes dveře koupelny ho pozoruje muž, ten chlapec ho vzrušuje.