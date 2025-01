Letos prý skončí válka!

Rusko, a to je další novinka z bojiště, totiž vrhá do útoků větší počet vojáků, než tomu bylo v některých dřívějších fázích války, řekl nedávno listu The New York Times ukrajinský podplukovník Dmytro Pavlenko-Kryžeševskyj, který má na starosti získávání zpravodajských informací pro ukrajinské vojsko na východě fronty. Přesila v lidských zdrojích v kombinaci s jejich mobilitou zvyšuje tlak na ukrajinské pozice a umožňuje Rusům další zábory ukrajinského území. Ať už kolem Torecku nebo v blízkosti dalších ukrajinských vesnic či malých měst, jako je Časiv Jar nebo Pokrovsk.