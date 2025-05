Album týdne: Na hudební scéně není větších satiriků, než je stockholmská šestice Viagra Boys

Zpěvák Sebastian Murphy se rád převtěluje do záporných i nečekaných hrdinů. Písně textuje spíš jako stand-up komik než rockový frontman. Obléká se do kůže hypermaskulinního týpka, jemuž v žilách proudí místo krve benzin. Sleduje obézní nakupující v amerických supermarketech, kteří se sápou po věcech, jimiž se budou doma cpát u televize. Nebo se převtěluje do zmateného psa, který kdykoli jde k veterináři, skončí v narkóze a probere se až doma s chybějícími zuby. Na současné hudební scéně zkrátka není větších satiriků, než je stockholmská šestice Viagra Boys, která si už deset let za doprovodu energicky pulzujícího postpunku utahuje z konzumního stylu života, konspiračních teorií, případně z autoritářsky-konzervativních politických tendencí. Novinka – v pořadí už čtvrtá deska – nazvaná Viagr Aboys není výjimkou a dost možná je to jejich hudebně nejvstřícnější a také emocionálně nejpestřejší nahrávka.