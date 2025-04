Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ochladilo se a denní teploty klesly ke 12 stupňům Celsia. Ve Vatikánu byl pochován papež František. Rekordních 7500 lidí – třikrát víc než za celý loňský rok – se přihlásilo za jeden měsíc do registru dárců kostní dřeně ve snaze pomoci dvouleté Madlence postižené vzácnou nemocí poruchy krvetvorby. Do zákroků hrazených pojišťovnou byla rozhodnutím sněmovny zařazena bílá plomba. I když si to lidé neuvědomují, při jízdě po D1 cestují časem, komentovala vedoucí jihomoravského archeologického průzkumu Blanka Mikulková skutečnost, že na staveništi dálničního odpočívadla u Vyškova objevil tým jejích kolegů hrob z doby bronzové. Při ruském nočním bombardování Kyjeva zahynulo nejméně patnáct lidí a dalších zhruba sto bylo zraněno. Média citovala prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že „pobuřující nechuť“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odevzdat Rusku okupovaný Krym a další ukrajinská území komplikuje uzavření „už skoro domluveného“ míru podle podmínek dohodnutých mezi Moskvou a Washingtonem; noviny spolu s tím přinesly zprávu, že mezi tyto už odsouhlasené rusko-americké podmínky patří kromě přepsání ukrajinských hranic i závazek, že Amerika nebude Rusku překážet v eventuální další snaze o podrobení celé Ukrajiny, takže minimálně za Trumpova prezidentství nedovolí Severoatlantické alianci přijmout Ukrajinu do svých řad. Ruce zlámat na několikrát, toto může udělat jen absolutní hovado, karma a boží mlýny budou úřadovat. Brzy, komentoval jeden z účastníků facebookové diskuse čin dosud neznámého pachatele, který na poli u severomoravských Kozlovic povalil 140 let stará boží muka a ukradl železný kříž stojící na jejich vrcholu. Po pětidenní údržbářské odstávce byl k přenosové síti opět připojen druhý blok Jaderné elektrárny Temelín. Pěstírna konopí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ohlásila velký přebytek úrody a nabídla jej lékárnám v jiných městech. Česká filharmonie získala hlasováním posluchačů orchestrální cenu BBC Music Magazine za nahrávku Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast pod taktovkou dirigenta Semjona Byčkova. Korejci Prahu velmi milují, vysvětlil velvyslanec Korejské republiky v Praze Hong Jong-ki smysl druhé denní linky, která od 1. dubna propojila Prahu s jihokorejským Soulem. Státní zástupce obžaloval čtyři příslušníky speciálních sil české armády z podílu na smrti afghánského vězně, který v roce 2018 na základně Šindánd v Afghánistánu zastřelil českého psovoda Tomáše Procházku a po zadržení a výslechu obžalovanou čtveřicí v nemocnici zemřel na řadu vnitřních zranění. U Rakovníka hořela skládka plastů. Prostějovští policisté zadrželi řidičský průkaz ženě, která si během silniční kontroly chtěla před jejich očima krátit dlouhou chvíli pitím vína přímo z lahve; následný test řidičce naměřil tři promile alkoholu. Tato léčba nemoc zpomaluje a brání tomu, aby se stav nemocného ve fázi, kdy je člověk ještě soběstačný, nezhoršil natolik, aby už soběstačný nebyl, vysvětlil neurolog motolské nemocnice, v čem tkví význam nového nadějného léku na Alzheimerovu nemoc od japonské společnosti Eisai, který právě pro použití v Unii schválila Evropská komise a který by po všem nutném papírování mohlo mít zdejších odhadem 140 tisíc pacientů s touto chorobou k dispozici někdy v lednu 2026. Za pomoci vyprošťovací plachty vytáhli ostravští hasiči srnce zapadlého do servisní jímky pro uzávěr vody na periferii města, přepravili jej k blízkému lesu a vypustili zpět do volné přírody.