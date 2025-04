Srážka v klášteře

V ní se ocitáme ve fiktivním klášteře počátkem devadesátých let minulého století, kdy se do areálu díky novým poměrům v zemi vrací život. Své sídlo si v něm klopotně budují řádové sestry a jednou z těch již svobodně přišedších je mladičká Jana, vypravěčka knihy. Autorka v úvodním slově předesílá, že volně čerpá z osobní zkušenosti, kdy nedlouho po převratu, ve svých čtrnácti, vstoupila do kláštera. „Teprve s odstupem let jsem ji začala znovu a jinak ohledávat a pokouším se jí také dotknout v tomto románu,“ píše, ale upozorňuje, že se nejedná „o můj vlastní příběh ani o příběh některé konkrétní sestry“.