Seriál týdne: Černé zrcadlo ukazuje,že láska je ještě nepředvídatelnější než technologie 

Vypadá to jako spásná nabídka, která zachrání život. Část nádorem poškozeného mozku půjde zálohovat a následně bude udržována v činnosti pomocí dat z cloudu. Operace bude zdarma, pak už stačí jen platit přijatelné měsíční poplatky. Jaký by to mohlo mít háček? Třeba ten, že firma poskytující službu, na níž nyní závisí život učitelky s nevelkými příjmy, postupně snižuje rozsah a kvalitu – a vylepšení si schovává pro prémiové tarify. Manželský pár představovaný Chrisem O’Dowdem a Rashidou Jones se tak rázem ocitne ve finanční a následně i vztahové krizi, z níž nevidí východisko.