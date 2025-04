Trump oživuje omyl ze třicátých let, který nadělal víc škody než užitku

Vyprávěl se tehdy ale i jiný příběh. O tom, jak se vytrácí klíčový americký průmysl, jak se pracovní místa přesouvají do zahraničí a jak kamsi vyprchává americký duch. Až do konce 19. století tvořilo jádro americké ekonomiky zemědělství, které zaměstnávalo většinu pracovní síly. Ještě v roce 1900 pracovalo v zemědělství 40 procent amerických pracovníků. Zemi definovali její svobodní a svrchovaní farmáři. Každý z prvních amerických prezidentů – Washington, Adams, Jefferson – vlastnil a řídil nějakou farmu. Avšak vzestup průmyslu tohle zničil. Do roku 1920 se více než polovina obyvatel přestěhovala do měst a v zemědělství pracovala pouhá čtvrtina Američanů. Americký způsob života byl v ohrožení.