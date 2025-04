Husákovy děti z Bohnic

Próza Teorie podivnosti (2018) byla situována do současné Prahy, hlavní hrdinka pracovala v přízračném Ústavu mezioborových studií člověka, vypravěčka nešetřila komentáři na adresu doby a společnosti a příběh vyústil do zvláštního sci-fi konce. Srdce Evropy (2021) sestávalo ze dvou linií: v jedné se mladá učitelka Anežka vydává v roce 2020 do Vídně, aby zjistila podrobnosti o ženě ze Slovácka Kateřině, jež do rakouské metropole odcestovala v roce 1912 za živobytím; druhou linii tvoří memoárové zápisky oné Kateřiny.