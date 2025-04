Album týdne: Pesimistický morous Destroyer má ve skutečnosti život i svět velmi rád

Nová hudební dieta se do zvuku aktuální – v pořadí už čtrnácté desky – samozřejmě propsala. Po předchozích Have We Met (2020) a Labyrinthitis (2022), které koketovaly s klávesami, s vlivy trip hopu a s taneční hudbou přelomu tisíciletí, se Destroyer vrací k opulentnímu zvuku staromódních big bandů. Nad ním se pak vznášejí jeho vypravěčsky podané uštěpačné texty plné popkulturních narážek a pošklebků nad úpadkem světa.