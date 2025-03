Na housle nehraju, houslemi mluvím

„Nejsem schopná hrát nic, s čím v danou chvíli nesouzním. Musím to procítit. Musím najít spojitost s obavami a emocemi, které zažíváme dnes, protože nejsem jen muzikantka, která má zahrát ty správné tóny. To pro mě není dostatečně zajímavé. Nemělo by to svou sílu a hlavně by to bylo úplně zbytečné,“ říká s velkým zapálením do telefonu. Právě teď se nachází ve Stuttgartu, kde zrovna dokončila nahrávání svého chystaného CD, které bude obsahovat jak hudbu Dmitrije Šostakoviče a Györgye Ligetiho, tak její vlastní skladbu.