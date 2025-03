Pět světových zpráv

Představitelé Ligy arabských států v úterý na mimořádném summitu v Káhiře schválili egyptský plán obnovy Pásma Gazy. Má jít o alternativu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa přesídlit Palestince z Pásma Gazy do okolních arabských států a proměnit území v „riviéru Blízkého východu“. Plán umožní Palestincům zůstat v Gaze, kterou by ale místo současného Hamásu spravovala nezávislá komise palestinských odborníků. Obnova Pásma Gazy zničeného válkou má podle plánu stát 53 miliard dolarů. První fáze potrvá do roku 2027, druhá fáze do roku 2030. Plán zatím nenabízí řešení některé z palčivých otázek typu budoucnosti Hamásu, zajištění bezpečnosti v oblasti a zatím ani samotného financování. To chtějí zajistit při velké mezinárodní konferenci v dubnu.