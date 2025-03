Kultura/mix

Blue Electric Light Tour 2025 je pokračováním fenoménu, který magazín Billboard označil slovem „Lennaissance“ – tedy obdobím návratu rockera Lennyho Kravitze na výsluní. Zpěvák a kytarista, který debutoval albem Let Love Rule už v roce 1989 a loni v létě se stal jedním z headlinerů festivalu Colours of Ostrava, se do Česka vrátí po necelém roce. Vystoupí 12. března v pražské O2 areně s poslední řadovou deskou Blue Electric Light, která stejně jako celá jeho diskografie čerpá z vlivů a soundu šedesátých let. Agentura AP popsala tento projekt jako „rockerův nejlepší materiál za poslední roky“, server NPR jej označil za „kaleidoskop vzletného rocku, psychedelického funku, jemného soulu a dalších prvků“.

