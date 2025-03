Pět českých zpráv

Premiér Petr Fiala (ODS) mimořádně vystoupil, aby reagoval na změny ve světové politice po nástupu Donalda Trumpa. Učinil tak při příležitosti třetího výročí od začátku ruské invaze na Ukrajině. Odklon amerického prezidenta od spolupráce s Evropou by podle něj neměl překvapovat a kontinent by měl reagovat zvýšenými výdaji na obranu. Podle předsedy vlády je to však i příležitost, například pro český zbrojní průmysl.