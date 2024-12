Spravedliví bobíci nemají v britských krimi šanci

Snažím se. Ale kdy to bude sakra znát,“ ptá se terapeutické skupiny vyhořelý policista Chris na pokraji nervového zhroucení. Je v depresi a naštvaný na svět. Byl suspendován a jeho snaze udržet nad vodou manželství i sebe sama nijak nepomohlo ani převelení na noční šichty. Už není detektiv, po návratu do uniformy hlídkuje v ulicích Liverpoolu, kde „mu každý den plivou do obličeje a má boty od krve“. Dispečeři ho posílají od opileckých bitek k domácímu násilí, od dealerů k opuštěným lidem a kusům těl po autonehodě.