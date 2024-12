Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na řadě míst Česka padaly teplotní rekordy; ve Zlatých Horách naměřili plus 18,6 stupně Celsia. Evropský parlament schválil novou podobu Evropské komise vedené Ursulou von der Leyen. Dál stoupala cena kávy. Přibylo respiračních onemocnění a lékaři varovali, že každoroční epidemie chřipky může udeřit ještě před Vánoci. V mládí jsem byl paradoxně vyplašený ze smrti a říkal jsem si, že tady brzo nemusím být, a chtěl jsem toho hodně namalovat, ale teď, jak je toho času míň, už z toho nejsem vyděšený a víc si hraju; mám pocit, že k výtvarničení su odsouzený a že to budu dělat, dokud budu moct, odpověděl brněnský pouliční malíř Timo na otázku redaktorů veřejnoprávního rozhlasu, kteří se jej u příležitosti jeho první výstavy v brněnském Domě umění zeptali: „Říkal jste, že jak člověk stárne, tak pohodlní a nemá už tolik energie, takže jak to vidíte dál s vaší tvorbou? Myslíte si, že takhle budete sprejovat donekonečna, nebo se zaměříte na tvorbu, která se teď vystavuje v Domě umění?“ Pod číslem 116 016 začala fungovat nová bezplatná nonstop linka pro ženy, které se staly obětí násilí. Schůze věřitelů poslala do konkurzu zkrachovalou hutní společnost Liberty Ostrava. Je to něco vzácného, protože je strašně lehké, aby se společnost ze svobody, ve které teď žijeme a kdy člověk může dělat téměř všechno, dostala zas do nějakých kolejí, kdy nebudeme moci dělat pomalu nic, odpověděl serveru iROZHLAS.cz na otázku „Co pro vás znamená svoboda?“ člen Záchranné služby Royal Rangers Matěj Strnad, který má ve svých devatenácti letech na kontě desítky záchranných akcí a který byl za záchranu osmnácti lidí před utonutím vyznamenán zlatou záchranářskou hvězdou cti. Energetický regulační úřad oznámil odběratelům, že od ledna příštího roku klesnou koncové ceny elektřiny a plynu. Navzdory čerstvé analýze Národní ekonomické rady vlády, podle níž neexistuje žádná objektivní překážka bránící Česku v přijetí eura, se kabinet Petra Fialy silou hlasů ODS definitivně rozhodl nepodnikat už v době zbývajícího mandátu k přijetí společné evropské měny žádné kroky a odsunout tuto možnost do nejisté budoucnosti. Označení „blbeček“ není urážkou ani dehonestací, podle etymologického slovníku je to prostě expresivní jméno pro osobu či osoby s omezeným, povrchním či hloupým pohledem na věc, odmítla ministryně obrany Jana Černochová interpelační výtku opozice, že svým označením lidí kritizujících českou pomoc Ukrajině za blbečky „dehonestovala občany s odlišnými názory“. Na pražském Staroměstském náměstí v Praze byl vztyčen a ozdoben vánoční strom. Hořelo v Národním divadle. Vidíme na vlastní oči, jak je důležitá vlastní obranyschopnost a odolnost: vojáci i civilisté na Ukrajině denně čelí tvrdé realitě, kterou si neumíme ani představit, přesto vzdorují a bojují a je načase, abychom sami čelili otázce, jak jsme odolní a jaká je naše strategická zranitelnost: Máme dostatečné zásoby? Skladovací prostory? Zajištěné dodavatelské řetězce, na které se můžeme spolehnout v krizových situacích? Pokud ne, pak jsme na potenciální krize připraveni jen napůl, řekl po schůzce velitelů armád NATO náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle něhož stojí dnes Česko před zásadním úkolem připravit se na nové závazky kolektivní obrany. Začala meteorologická zima a hory zasypal sníh. Na sjezdovkách odstartovala lyžařská sezona.