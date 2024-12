Štědřejší, profesionálnější a strategičtější

Je založení nadace nejlepší cestou, jak dosáhnout bohulibého cíle, o který vám jde? Je její existence dlouhodobě udržitelná, zejména finančně? Chcete v nadaci přímo aktivně působit, nebo starost přenecháte někomu jinému? Pokud do nadace vkládáte rodinný majetek, převezmou později péči o jeho dobročinné využití vaše děti, nebo někdo jiný? Takové otázky by si měl položit každý filantrop, který má dost peněz na to, aby si založil vlastní dobročinnou organizaci. Jak známo – Česko je země s kvetoucí filantropií plná štědrých dárců jak z řad velkých hráčů, tak běžných lidí. A zatímco na většinu dárců negativně dopadla krize posledních let, právě přes nadace naopak proudí stále více peněz.