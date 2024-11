Záchrana České pošty se komplikuje 

Česká pošta je dlouhodobě ztrátový podnik, ujel jí vlak a její služby jsou známé pro svou nespolehlivost. Vláda Petra Fialy se odvážně pustila do její přeměny a částečné privatizace, která měla financovat modernizaci celé firmy s 20 tisíci zaměstnanci. To ale nevychází, je tak pravděpodobné, že i do budoucna bude pošta potřebovat miliardy ze státního rozpočtu.