Jeden z největších aspirantů na letošní výstavu roku: kurátorka a pravá ruka fotografky Libuše Jarcovjákové Lucie Černá na výzvu NGP sestavila retrospektivní ohlédnutí za dosavadním dílem umělkyně, která na své řádné zhodnocení čekala desítky let. Výstava je složená ze stovek záběrů od sedmdesátých let do současnosti, včetně již proslulých cyklů z T-Clubu, Západního Berlína a pochopitelně také četných autoportrétů. Dramatická architektura expozice vytvořená Annou Matouškovou sympaticky narušuje dlouhodobě sterilní náladu celého Veletržního paláce.