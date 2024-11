Uslyšíš něco, co je fakt hot

Jukebox, který letos slaví 125 let, se stal i prvním automatem svého druhu, do nějž se vhodila mince a něco se stalo. To něco v tomto případě bylo, že začala hrát písnička. Přístroj nabízející desítky až stovky skladeb posloužil ve Spojených státech k rozmachu rokenrolu. Bez něj by se mladá poválečná generace nikdy tak snadno nedostala k novému divokému žánru, který se rozhlasové stanice ještě zdráhaly hrát, ovšem za niklák byly hity Chucka Berryho nebo Billa Haleyho k dispozici na každém rohu.